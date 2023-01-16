В Скопинском районе в массовом ДТП погиб человек

Также травмы получили семь человек.

В Скопинском районе произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. Подробности в понедельник, 16 января, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 14 января, примерно в 13:25 на 280-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Там 31-летний житель Владимирской области на Mitsubishi Grandis не выбрал безопасный скоростной режим и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, которым управлял 45-летний житель Саратовской области, а также с автомобилем Mazda под управлением 53-летнего мужчины.

В ДТП погиб водитель «Шевроле». Еще пострадали семь человек: 41-летняя пассажирка «Шевроле», водитель «Митсубиси», 52-летняя пассажирка «Митсубиси», 19-летний пассажир «Митсубиси», 33-летняя пассажирка «Митсубиси», 31-летний пассажир «Митсубиси», 29-летний пассажир «Митсубиси».

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.