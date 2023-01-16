В Рыбновском районе в ДТП погиб 67-летний мужчина
Рязанские полицейские рассказали подробности случившегося.
В Рыбновском районе в ДТП погиб 67-летний мужчина. Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в понедельник, 16 января, примерно в 18.10 на улице Советской дом № 2а в Рыбном. Там водитель автомобиля «ВАЗ-2109» сбил 67-летнего мужчину. По предварительной информации, он перебегал проезжую часть.
Пешеход получил травмы и скончался на месте происшествия.
Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее кадры с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.