В Ряжске поймали пьяного водителя

Освидетельствование показало 1,091 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Ряжске, сотрудники экипажа ДПС остановили пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Водителю автомобиля Lada Granta подали сигнал об остановке. При общении с водителем, полицейские обнаружили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Водителю предложили пройти освидетельствование, которое показало 1,091 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.