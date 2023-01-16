В Ряжске поймали пьяного водителя
Освидетельствование показало 1,091 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Ряжске, сотрудники экипажа ДПС остановили пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Водителю автомобиля Lada Granta подали сигнал об остановке. При общении с водителем, полицейские обнаружили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.
Водителю предложили пройти освидетельствование, которое показало 1,091 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП