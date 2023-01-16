В выходные в Рязанской области прошли рейды полиции

Задержанные скрывались от правоохранительных органов.

В минувшие выходные в Рязанской области прошли рейды полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязанской области задержали двух человек, объявленных в федеральный розыск. Двое задержанных скрывались от правоохранительных органов.

Кроме того, в выходные полиция выявила 29 фактов управления транспортным средством в пьяном состоянии.19 водителей отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения и три водителя управляли сели за руль пьяными повторно.

Также из незаконного оборота изъяли 100 литров алкогольной продукции, реализовавшейся с нарушением действующего законодательства.

Рейды продолжаются.