В Рязанской области назначат новые выплаты студентам, чьих отцов мобилизовали на СВО

Средства на них выделят из регионального бюджета.

В Рязанской области назначат новые выплаты студентам, чьих отцов мобилизовали на СВО. Соответствующие изменения в проект закона «Об образовании» опубликовали в понедельник, 16 января.

«Предполагается оказывать материальную поддержку студентов областных профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения, один из родителей которых мобилизован; студентов, прибывших с территории Украины, а также других категорий студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. Принятие этих изменений в законодательство позволит повысить социальную защищенность студентов областных колледжей и техникумов, 70% из которых из малообеспеченных семей», — говорится в пояснительной записке.

Размеры выплат в документе не указываются. Средства на них выделят из регионального бюджета.

Документ пока не вступил в законную силу.