В Рязанской области 17 января ожидается небольшой снег и гололедица
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Рязанцам рассказали о погоде на вторник, 17 января. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью температура воздуха по области составит -8, -3 градуса. Днем столбики термометра покажут отметки -5, 0 градусов. Местами возможен небольшой снег и гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.
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