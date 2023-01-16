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В Рязани в школе № 62 начали проверку
С и.о. директора школы Светланой Ворнаковой, а также с сотрудниками провели беседу.

В Рязани начали проверку в школе № 62 по поручению Елены Сорокиной. Об этом сообщили в горадминистрации.

В понедельник, 16 января, комиссия проверила температурный режим в школе, локальные нормативные акты, в том числе «Положение о внешнем виде и школьной форме обучающихся», соблюдение учениками требований положения о внешнем виде.

С и.о. директора школы Светланой Ворнаковой, а также с сотрудниками провели беседу.

«На основании результатов проверки будет принято решение о правомерности действий и.о. руководителя», — отметили в мэрии.

Ранее рязанка рассказала, что в школе № 62 ученикам запретили теплую одежду, не подходящую по дресс-коду. По ее словам, директор провела рейд на наличие школьной формы у учеников. Тех, у кого одежда не соответствовала дресс-коду, она останавливала и фотографировала на свой телефон, а также повышала голос на детей.

Также мать одной из учениц рассказала, что из-за конфликта с директором у ребенка случился сердечный приступ.

Позже рязанцы создали петицию за отставку Светланы Ворнаковой с должности.

Фото Yandex