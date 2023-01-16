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В Рязани осудили жителя Тульской области за производство и распространение наркотиков
Мужчина с сыном в одной из деревень в Михайловском районе занимался производством наркотического средства, а также фасовкой крупных партий наркотиков на более мелкие, распространяя их по регионам страны.

В Рязанском облсуде рассмотрели уголовное дело в отношении скрывавшегося от органов следствия жителя Тульской области, который совместно со своим сыном производил наркотики в Михайловском районе.

Мужчина с сыном в одной из деревень в Михайловском районе занимался производством наркотического средства, а также фасовкой крупных партий наркотиков на более мелкие, распространяя их по регионам страны. Отмечается, что сын мужчины ранее был осужден за подобные преступления.

Противоправная деятельность выявили и пресекли в результате комплекса мероприятий, реализованных сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ.

Обвинение просило суд признать подсудимого виновным в совершении двух особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, предусмотренных частью 5 статьи 228.1, частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ, и назначить ему лишение свободы в колонии.

Сторона защиты просила оправдать подсудимого.

16 января 2023 года был оглашен приговор, которым подсудимый был признан виновным в инкриминируемых преступлениях и осужден к мере наказания, предложенной гособвинением, — 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.