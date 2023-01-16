В Рязани на водителя автомобиля, врезавшегося в торговый павильон, составили протокол

На водителя, врезавшегося в торговый павильон в Недостоеве, составили протокол об административном нарушении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 15 января на улице Сельских Строителей. 36-летний местный житель на иномарке врезался в торговый павильон. Выяснилось, что мужчина был пьян. Освидетельствование показало у него 0,998 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в шесть раз превышает допустимый уровень.

В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Мужчина получил травмы и обращался за медпомощью.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.