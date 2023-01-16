В российских магазинах запустят эксперимент по блокировке на кассе просроченных продуктов

Его запустят уже в январе.

В магазинах «Магнит» запустят эксперимент по блокировке на кассе просроченных продуктов. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Новая технология будет автоматически проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирование, благодаря чему посетители магазинов не смогут купить «просрочку».

В пресс-службе уточнили, что эксперимент на данный момент будут проводить на молочных изделиях. Его запустят уже в январе.