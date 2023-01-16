В России вдвое увеличат страховой стаж участников СВО

Сообщается, что страховой стаж мобилизованных, контрактников и добровольцев в период участия в спецоперации будет засчитываться в двойном размере.

В России вдвое увеличат страховой стаж участников СВО. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Сообщается, что страховой стаж мобилизованных, контрактников и добровольцев в период участия в спецоперации будет засчитываться в двойном размере.

«Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», — говорится в пресс-релизе.

Также мобилизованных бизнесменов освободили от предоставления статистической отчетности во время несения службы. Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат ФНС.