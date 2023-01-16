В России планируют ввести новые штрафы для автомобилистов

В ближайшее время в России планируют рассмотреть проект о новых штрафах для автомобилистов. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Проект создаст дополнительные инструменты для борьбы с владельцами неисправных транспортных средств. Водителей смогут штрафовать за использование летних ши зимой, передвижение на машинах с неисправной антиблокировочной системой и за нештатные газоразрядные лампы в фарах.

В случае, если проект утвердят, с декабря по февраль водителям запретят ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных. В зависимости от региона сезонность запрета смогут увеличить. За нарушение будет грозить штраф.