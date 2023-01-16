В России планируют ввести единые платежки за ЖКУ

Инициативу обсуждают Минстрой и Минцифры с другими ведомствами. Предполагается, что единые платежные документы переведут в электронных вид. Они будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ − ГИС ЖКХ.

В России планируют ввести единые платежки за ЖКУ. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили «Известия».

Инициативу обсуждают Минстрой и Минцифры с другими ведомствами. Предполагается, что единые платежные документы переведут в электронных вид. Они будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ — ГИС ЖКХ.

«Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций», — сообщили в пресс-службе Минстроя.

ГИС ЖКХ запустили в 2016 году. В настоящее время система находится в ведении Минстроя. Она содержит информацию обо всех объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории России, об их состоянии, основных характеристиках, способах управления ими, а также актуальную информацию о видах и стоимости коммунальных услуг, наличии и размере задолженности.