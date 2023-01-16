В Раде начали сбор подписей за отставку Арестовича после его слов о ПВО в Днепре

По слова депутата Алексея Гончаренко, депутаты начали сбор подписей за отставку советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича с должности. Он уточнил, что это из-за того, что он рассказал, что подъезд жилого дома в Днепре обрушился в связи с работой украинских сил ПВО.