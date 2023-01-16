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В Кремле опровергли слухи о конфликте между группой «Вагнера» и Минобороны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт между Минобороны и ЧВК «Вагнеро» есть лишь в информационном пространстве. Об этом передает РИА Новости.

Представитель Кремля сказал, что утверждения про конфликт являются «продукцией информационных манипуляций», которые устраивают противники.

«Все делают общее дело — воюют за Родину. Конфликт есть лишь в информпространстве, страна знает своих героев: и те, и другие навсегда будут в нашей памяти», — отметил Песков.