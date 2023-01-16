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В Рязанской области в ДТП с фурой погиб мужчина

В Кораблинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на старшего инспектора ДПС ГИБДД МО МВД «Кораблинский» Руслана Смирнова.

Авария случилась в понедельник, 16 января, в 7.10 на 88 километре дороги «Рязань-Ряжск» в Кораблинском районе. Там 55-летний житель Скопинского района ехал на «ВАЗ-2114» со стороны Ряжска в Рязань. Перед поворотом у села Пехлец легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Iveco под управлением 37-летнего рязанца.

Владелец отечественного автомобиля скончался на месте. Пассажира «ВАЗ» госпитализировали в Кораблинскую межрайонную больницу. Водитель фуры не пострадал.

По факту ДТП проводят проверку.