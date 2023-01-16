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В Госдуме предложили использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ
Депутат Яна Лантратова считает, что возможность использовать часть маткапитала в качестве оплаты за ЖКУ станет хорошей поддержкой и освободит семьи от трат на коммунальные услуги на несколько лет. Освободившиеся средства семьи смогут потратить на оплату кружков, одежду, игрушки, памперсы и другие необходимые вещи, подытожила Лантратова.

В Госдуме предложили использовать маткапитал для оплаты услуг ЖКХ. Соответствующее предложение в понедельник, 16 января, поступило от депутата Госдумы Яны Лантратовой, пишут «Известия».

Депутат считает, что рост цен на ЖКУ сильнее всего отражается на одиноких родителях, многодетных семьях и пенсионерах. Семьи не справляются и, как следствие, копятся долги.

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год», — сказала Лантратова.

Парламентарий считает, что возможность использовать часть маткапитала в качестве оплаты за ЖКУ станет хорошей поддержкой и освободит семьи от трат на коммунальные услуги на несколько лет. Освободившиеся средства семьи смогут потратить на оплату кружков, одежду, игрушки, памперсы и другие необходимые вещи, подытожила Лантратова.