При наезде иномарки на торговую палатку в Недостоеве пострадал 27-летний мужчина

При наезде иномарки на торговый павильон в Недостоеве пострадал мужчина. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в воскресенье, 15 января, примерно в 17:24 вблизи дома № 3 по улице Сельских Строителей. Там 36-летний рязанец на Chevrolet Lacetti въехал в торговый павильон. Позже алкотестер показал, что мужчина был пьян — у него нашли 0.998 мг/л.

В ДТП пострадал 27-летний мужчина, находившийся в павильоне на момент аварии. Он получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее кадры с места ДТП опубликовали в соцсетях. Позже появилось видео с места ДТП и момент наезда на торговый павильон.