Минобороны показало, как ведется строительство военного госпиталя в Рязани

Бригады уже подготовили площадку, делают котлованы под будущие корпуса медкомплекса и вскоре начнут прокладывать коммунальные сети.

Минобороны показало, как ведется строительство военного госпиталя в Рязани. Кадры в понедельник, 16 января, показали в Telegram-канале «Военстрой».

Специалисты Военно-строительного комплекса МО РФ начали возводить новый военный госпиталь в Рязани. Он расположится в Дашково-Песочне на территории 80 га.

Бригады уже подготовили площадку, делают котлованы под будущие корпуса медкомплекса и вскоре начнут прокладывать коммунальные сети.

«Работы идут ударными темпами, несмотря на морозы до -25°C. Задача поставлена, и мы ее обязательно выполним», — рассказал военстроевец Валерий Сумнин.

Работы планируют завершить до ноября 2023 года.