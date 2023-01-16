Умерла актриса Джина Лоллобриджида

Артистке было 95 лет.

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщило агентство ANSA.

Артистке было 95 лет. Причины смерти не называются.

Отмечается, что в прошлом году актриса сломала ногу и перенесла операцию. Она наблюдалась у врачей после произошедшего.

Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в городе Субьяко. На экране она впервые появилась в 1946 году. Всемирную славу принесла ей роль Аделины в французском фильме «Фанфан-тюльпан» (1952). Также Лоллобриджида снималась в таких фильмах, как «Провинциалка» (1953), «Посрами дьявола» (1953), «Собор Парижской Богоматери» (1956), «Приходи в сентябре» (1961), «Доброго вечера, миссис Кэмпбелл» (1968).