Рязанские полицейские анонсировали рейд о проверке водителей на пешеходных переходах

Комплексное мероприятие «Пешеходный переход» направлено на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей.

Рязанские полицейские анонсировали рейд «Пешеходный переход». Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции будут пресекать нарушения ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

«Согласно Правил дорожного движения водители, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. За невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, на водителя налагается штраф, в размере от 1500 до 2500 рублей», — напомнили в пресс-службе ведомства.