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Рязанские газовики за 2022 год нашли 37 случаев незаконных подключений к газораспределительным сетям
Больше всего нарушений зарегистрировано в Рязанском и Рыбновском районах, а также в областном центре. 12 нарушителей привлечены к административной ответственности, часть материалов находится на рассмотрении.

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» в 2022 году выявили 37 случаев несанкционированных подключений к сетям газораспределения Рязанской области.

Больше всего нарушений зарегистрировано в Рязанском и Рыбновском районах, а также в областном центре. 12 нарушителей привлечены к административной ответственности, часть материалов находится на рассмотрении.

«Самовольные врезки могут привести к утечке газа, создают угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, несанкционированное подключение к газовым сетям может повлечь за собой в том числе и уголовную ответственность», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.