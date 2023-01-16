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Рязанская НПК получила экономический эффект 3,7 млрд рублей по итогам 2022 года

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть) по итогам 2022 года получила экономический эффект 3,7 млрд рублей от реализации программы повышения операционной эффективности производства.

Системная работа по повышению эффективности производственных объектов является одним их ключевых элементов стратегии «Роснефть — 2030».

За 2022 год предприятие организовало 38 инициатив и предложений сотрудников предприятия по повышению операционной эффективности. Один из таких — реализация схемы вовлечения бутана как отдельного компонента в приготовление товарных автобензинов. Благодаря ему удалось повысить эффективность производства за счет сокращения потребления октаноповышающих компонентов.

Еще один проект — увеличение диаметра трубопровода легкого каталитического газойля на установках гидроочистки. Он позволил увеличить выпуск компонентов дизельного топлива. В результате реализации проекта по замене горелочных устройств на печи установка ЭЛОУ-АВТ-4 полностью переведена на газообразное топливо, что также улучшило экологические показатели.

Внедрение поточного анализатора по определению вязкости тяжелых фракций. Это позволило в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели качества продукта.

Внедрение проекта по повышению надежности и эффективности работы системы пароснабжения на установке производства битума позволило сократить годовое потребление тепловой энергии почти на 10% за счет оборудования паровых систем автоматическими устройствами отвода конденсата.

За 2022 год сотрудники Рязанской НПК направили в Банк идей более 60 предложений с обоснованием и расчетами по рациональному использованию ресурсов и оптимизации технологического процесса.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и выпускаемой продукции.

Завод вносит основной вклад в обеспечение нефтепродуктами Центрального федерального округа. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая «спортивный» Pulsar 100 и экологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.