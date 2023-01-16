Пушилин заявил о взятии стратегически важного населенного пункта вблизи Донецка

Российские войска взяли стратегически важный населенный пункт вблизи Донецка. Об этом в понедельник, 16 января, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Речь идет о поселке Верхнее Водяное. Оно находится под Песками вблизи Донецка.

«Верхнее Водяное (к северу от Песок — ред.) под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов» — заявил Пушилин.

Пушилин также добавил, что это стратегически важный объект.