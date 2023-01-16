Полиция задержала рязанца, организовавшего наркопритон в квартире

В Рязани задержали 40-летнего мужчину, организовавшего наркопритон в квартире на улице Циолковского. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции и к настоящему времени имел непогашенные судимости за незаконное хранение наркотиков и содержание наркопритона. Недавно оперативникам стало известно, что после некоторого перерыва в квартире рязанца опять стали собираться его знакомые для совместного употребления наркотических средств», — рассказали в полиции.

Во время очередного «сеанса потребления» мужчину, а также нескольких его гостей задержали. Из его квартиры изъяли курительные приспособления со следами наркотиков.