Песков: причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета

Он обратил внимание на слова представителей Украины о происшествии.

Причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. Об этом заявили сами представители Украины, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На пресс-подходе журналисты задали вопрос представителю Кремля, что Киев пытается переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию.

«Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны», — сказал Песков.