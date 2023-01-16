Никиту Михалкова перевели из реанимации в палату

Режиссера Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату в отделении ревматологии. Об этом сообщил Mash.

Ранее Михалков попал в больницу с гриппом. По данным канала, самочувствие 77-летнего режиссера улучшилось благодаря лечению, температура и давление нормализовались.

Врачи решили, что Михалков может продолжить восстановление в отделении ревматологии. Отмечается, что у него пока сохраняются жесткое дыхание и кашель сохраняются — поражены все отделы легких.

Напомним, Михалкова госпитализировали в начале января. У него диагностировали у него двустороннюю полисегментарную пневмонию и выявили интоксикационный синдром.