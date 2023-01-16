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Метеорологи рассказали о ситуации с паводком в Рязанской области
Последний раз подобный высокий зимний паводок был в 1980 году, а до этого — в 1952 году.

Из-за положительных температур и выпадения смешанных осадков в бассейне Оки сформировался паводок и уровень воды в реки повысился на 0,6-1,5 метра. Об этом сообщил Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 13 января уровень воды в реке Ока у города Рязань составил 216 см, у села Половское — 432 см, а у Касимова — 219 см.

Отмечается, что это очень высокие фоновые уровни воды для зимнего периода на данном участке Оки.

Последний раз подобный высокий зимний паводок был в 1980 году, а до этого — в 1952 году.

Тем не менее уровни воды находятся ниже уровней опасного гидрологического явления на 4,5-5,5 метра. Наблюдаются только отдельные затопления низководных мостов и дорог в низкой пойме (неблагоприятные уровни воды).

На притоках реки Ока уровни также начали постепенно снижаться.

В ближайшие дни в Оке в районе Рязани может отмечаться небольшое повышение уровня воды при отметках воды ниже опасного гидрологического явления до 3,5-4,0 метра.