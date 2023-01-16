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Лидеры здравоохранения и организаций профсоюза работников здравоохранения обсудили вопросы оплаты труда медработников
Зональное совещание по вопросам оплаты труда медработников состоялась в понедельник, 16 января, в Твери. На ней присутствовали председатель Рязанской областной организации профсоюза работников здравоохранения Наталья Шамбазова, заместитель председателя Людмила Караушева и представитель минздрава Рязанской области.

Лидеры здравоохранения и организаций профсоюза работников здравоохранения Центрального и Северо-Западного федеральных округов обсудили вопросы оплаты труда медработников.

Зональное совещание по вопросам оплаты труда медработников состоялась в понедельник, 16 января, в Твери. На ней присутствовали председатель Рязанской областной организации профсоюза работников здравоохранения Наталья Шамбазова, заместитель председателя Людмила Караушева и представитель минздрава Рязанской области.

Площадка совещания позволила обсудить острые вопросы отрасли с представителями органов управления здравоохранением и руководителями региональных организаций профсоюза ЦФО и СЗФО при участии руководства и профильных специалистов Минздрава России и профсоюза работников здравоохранения РФ.

Лидеры отрасли отметили, что нет ни одного региона, где системы оплаты труда медработников построены с нарушением законодательства, и уточнили, что это результат слаженной совместной деятельности с профсоюзом. На совещании даны конкретные предложения по актуальным для медработников вопросам, в частности, по мерам социальной поддержки, предусмотренным постановлением правительства № 2568.

С предложениями по улучшению системы оплаты труда на региональном и федеральном уровнях Наталья Шамбазова выступила сразу после докладов представителей Минздрава России и ЦК профсоюза и коснулась темы нормативного регулирования условий исчисления и размеров заработной платы работников здравоохранения в Рязанской области, анализом проблем в этой сфере.