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«Капитал − строитель жилья!» помогает развиваться «Ночной хоккейной лиге»
На протяжении многих лет хоккей остается одним из самых популярных видов спорта среди мальчишек. Имена многих игроков и тренеров стали поистине легендарными: Валерий Варламов, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк — весь мир знает об их достижениях и победах, и новые поколения равняются на них.

На протяжении многих лет хоккей остается одним из самых популярных видов спорта среди мальчишек. Имена многих игроков и тренеров стали поистине легендарными: Валерий Варламов, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк — весь мир знает об их достижениях и победах, и новые поколения равняются на них.

Вне профессионального хоккея хоккеисты создали «Ночную хоккейную лигу» — самый масштабный проект в любительском спорте. Современный любительский хоккей уже давно достиг высокого уровня. Его поддерживают Министерство спорта, Федерация хоккея России. Благодаря чему этот вид спорта продолжает развиваться. В Рязани Лиге также помогает развиваться «Капитал — строитель жилья!» — компания регулярно оказывает спонсорскую помощь, поддерживая хоккеистов-любителей.

«Мы за спорт! Всегда. Здорово, когда есть возможность играть в хоккей на таком уровне: фестивали, соревнования, общение с настоящими профессионалами. А для юных хоккеистов это еще и очень мощный старт», — прокомментировали сотрудники компании.