Губернатор Вологодской области призвал чиновников воздержаться от отдыха за границей

Он заявил, что считает недопустимым проводить отпуск «на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии в столь сложное для страны время».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал депутатов и чиновников отказаться от дорогостоящих поездок за рубеж. Об этом передает « Интерфакс ».

Кувшинников заявил, что считает недопустимым проводить отпуск «на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии в столь сложное для страны время».

Он рекомендовал отказаться от поездок за рубеж и посвятить рабочее время поддержке тех, «кто в этом нуждается, в том числе земляков, которые выполняют свой долг в специальной военной операции».

Поводом для заявления Кувшинникова стала ситуация с депутатом регионального парламента Денисом Долженко, который в новогодние каникулы выложил в своей соцсети фото с отдыха в Дубае.

Фото со страницы Олега Кувшинникова «ВКонтакте»