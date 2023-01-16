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«Фотодом» анонсировал выставку Максимильяна Преснякова

В «Фотодоме» откроется выставка Максимильяна Преснякова «Усмешка кота Шредингера». Об этом сообщила пресс-служба МВЦ «Фотодом».

Открытие выставки состоится в четверг, 19 января, в 16.00. В экспозицию вошли 25 графических работ и 15 фотографий, большинство из которых создано автором в 2022 году.

Кот Шредингера — абстрактное животное, придуманное физиком, факт жизни или не жизни которого зависит от того, что может фиксировать наблюдатель в вероятном процессе как бы двоякого состояния частицы распавшейся или не распавшейся. По мнению Преснякова, в искусстве так же «в разной степени проявляется „размытость“ смысла и содержания».

«Демонстрация неоднозначностей восприятия визуальных образов — средство озадачить или развлечь зрителя, привлечь его внимание», — уверен автор.

Максимильян Пресняков родился в 1968 году во Владивостоке. В 1987 году окончил РХУ имени Вагнера, в 1996-м — МГХПА имени Сурикова. Член Союза художников России, почетный работник общего образования, действительный член Академии народного искусства России, участник международных выставок и выставок Союза художников России.

Посетить выставку и поразмышлять, над чем же усмехается кот Шредингера, можно с 19 января по 10 февраля, по адресу Почтовая, 58, вход свободный.

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