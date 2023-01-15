В Рязанской области 16 января ожидается снег
В Рязанской области в понедельник, 16 января, днем местами ожидается небольшой снег. Ночью преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 16 января, днем местами ожидается небольшой снег. Ночью преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликован на
Температура воздуха по области ночью составит -9, -4 градуса, днем -6, -1 градус.
Будет облачно. На дорогах гололедица.
Ветер южный, 6-11 м/с.