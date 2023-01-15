В Рязани водитель врезавшегося в палатку автомобиля был пьян

Водитель, который устроил ДТП в Недостоеве и протаранил продуктовую палатку на внедорожнике, имел признаки опьянения. В настоящий момент он направлен на медосвидетельствование, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Водитель, который устроил ДТП в Недостоеве и протаранил продуктовую палатку, имел признаки опьянения. В настоящий момент он направлен на медосвидетельствование, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате наезда Chevrolet Lacetti в здание на улице Сельских Строителей никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее видео с места аварии опубликовали в соцсетях.

Фото и видео Александра Назарова