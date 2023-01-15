В Рязани прошло заседание по вопросу застройки территории возле Комсомольского парка

В Рязани 12 января состоялось заседание рабочей группы по вопросу жилищного строительства на территории, прилегающей к Комсомольскому парку на улице Новаторов.

В Рязани 12 января состоялось заседание рабочей группы по вопросу жилищного строительства на территории, прилегающей к Комсомольскому парку на улице Новаторов.

На встрече присутствовали жители дома 9 В, представители управляющей компании, структурных подразделений администрации города, депутаты и представители общественности.

Специалисты ответили на вопросы про озеленение общественного пространства. Они сообщили, что парк защищен документами, предполагающими полный мораторий на застройку и сруб деревьев. За периметром парка в площадку строительства попали 9 берез и кленов, за их спил застройщик выплатил 500 тысяч рублей компенсации в бюджет города.

Руководитель «Дышим чистым» Александр Суфранович отметил, что территорию парка осмотрели на предмет возможной вырубки деревьев. Подтверждающих это фактов не обнаружили, поэтому говорить об ущербе зеленым насаждениям не приходится. Компенсацию в бюджет города необходимо направить на озеленение города, считает руководитель организации,

«Такая оценка насаждений, действительно, говорит о большом значении деревьев для города. Также рассматриваю этот случай, как пример выстраивания экологического стандарта между застройщиком и администрацией», — отметил Суфранович.

По словам жителей дома 9 В, срубили две рябины без разрешения на снос. Руководитель рабочей группы Олег Федин поручил проверить этот факт с выездом на место. Выяснилось, что деревья спилила рабочая бригада ДБГ, так как деревья были сильно повреждены.

Дополнительно на рабочей группе рассказали, что в рамках проекта строительства также предполагается озеленение территории деревьями, кустарниками и цветами.