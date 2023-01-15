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В поезде найден мертвым боец ММА Георгий Гаглоев
В вагоне поезда Москва — Нальчик нашли мертвым бойца смешанных единоборств из Северной Осетии Георгия Гаглоева. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия, закупорка легочной артерии, сообщает источник РЕН ТВ.

В вагоне поезда Москва — Нальчик нашли мертвым бойца смешанных единоборств из Северной Осетии Георгия Гаглоева. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия, закупорка легочной артерии, сообщает источник РЕН ТВ.

По информации собеседника телеканала, об обнаружении тела стало известно утром в субботу, 14 января. Ряд Telegram-каналов утверждал, что смерть мужчины может носить криминальный характер. По данным источника РЕН ТВ, эти предположения не имеют подтверждения.

Год назад у Гаглоева пропала родственница, женщину последний раз видели на границе Ингушетии и Чечни. На окраине города Сунжа обнаружили серебристую Toyota Corolla, в которой лежали вещи женщины и 43-летнего водителя. Было возбуждено дело об убийстве.

Георгий Гаглоев выступал на турнирах промоушенов Hype Fighting и ARENA, провел три поединка в поп-ММА.