В Непале разбился самолет, среди пассажиров были россияне

В Непале при крушении пассажирского самолета в воскресенье, 15 января, погибли не менее 32 человек. Об этом сообщает издание The Himalayan Times. Посольство сообщило о четырех россиянах на борту.

В Непале при крушении пассажирского самолета в воскресенье, 15 января, погибли не менее 32 человек. Об этом сообщает издание The Himalayan Times . Посольство сообщило о четырех россиянах на борту.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 упал между старым и новым аэропортом города Покхара. Yeti Airlines. принадлежащий местной авиакомпании, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Устанавливаются причины катастрофы.

Уже обнаружены как минимум 32 тела. На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция, сотрудники сил безопасности и местные жители совместно работают над розыском и спасением оставшихся пассажиров.

Телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей сообщил, что погибли все пассажиры и члены экипажа.