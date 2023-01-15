В дома жителей улицы Затинной поступило тепло

В Рязани ликвидировали аварию на теплотрассе, которая накануне произошла на улице Затинной. Об этом днем в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Рязани ликвидировали аварию на теплотрассе, которая накануне произошла на улице Затинной. Об этом днем в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Все повреждения устранены, теплоноситель подан в дома», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что авария на теплотрассе еще не ликвидирована. Дома № 7, 9 и 11 на улице Затинной остались без отопления и горячей воды. После на трубопроводе обнаружили еще одно повреждение.