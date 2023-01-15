В Башкирии двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком

В Башкирии три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении «Газели» и автомобиля Chery Tiggo. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В Башкирии три человека погибли, еще трое пострадали при столкновении «Газели» и автомобиля Chery Tiggo. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, ДТП случилось в Салаватском районе на 10-м километре автодороги Кропачева — Месягутово — Ачит. В результате столкновения грузовика и легковушки погибли трое, из них один ребенок.

Разлива топлива нет. Организовано реверсивное движение.

По данным ГИБДД, от удара «Газель» отбросило в стоящий грузовик Mercedes, а Chery Tiggo — в припаркованный лесовоз Volvo. Погибшему мальчику было 12 лет.