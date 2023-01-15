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Ушел из жизни Вахтанг Кикабидзе
В Грузии умер киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на местное телевидение.

В Грузии умер киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на местное телевидение.

Кикабидзе умер на 85-м году жизни. Последние годы он боролся с болезнью.

«Информацию о кончине подтвердил Первому каналу продюсер певца», — сообщается в публикации.

Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 1966 году пришел в ансамбль «Орэра», дебютировал в кино в фильме «Встреча в горах», после снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!». Это принесло ему приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене. В 1977 году вышел фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари. В 1978 году он стал лауреатом Государственной премии СССР.