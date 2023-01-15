Рязанка возмутилась грязным салоном маршрутки № 66

Жительница Рязани возмутилась тем, что утром в воскресенье, 15 января, на рейс вышла маршрутка № 66 с грязным салоном. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жительница Рязани возмутилась тем, что утром в воскресенье, 15 января, на рейс вышла маршрутка № 66 с грязным салоном. Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Сегодня утром на рейс вышла маршрутка № 66 госномер х399ТР. В салоне было все в песке, начиная от потолка до сидений, такое ощущение, что помыли сначала полы, а потом этой тряпкой протерли сиденья, поручни, потолок! Фото прилагаю! Нас что, за людей уже не считают? Мне кажется, даже животных в таких условиях не перевозят», — написала рязанка.