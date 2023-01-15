Рязанцы создали петицию за отставку Светланы Ворнаковой с должности директора школы № 62

В сети появилась петиция, в которой автор выступает за отставку Светланы Ворнаковой с должности директора школы № 62 и депутата Гордумы. Она опубликована на сайте change.org.

В сети появилась петиция, в которой автор выступает за отставку Светланы Ворнаковой с должности директора школы № 62 и депутата Гордумы. Она опубликована на сайте change.org.

Автор возмутился инцидентом, который произошел в школе № 62 с ученицей. У девочки, по словам ее матери, случился сердечный приступ из-за конфликта с директором, запретившей носить школьникам теплую одежду, не подходящую по дресс-коду.

«Такому человеку, извиняюсь за выражение, истеричке, не место в школе, тем более на руководящей позиции. Прошу администрацию Рязани расторгнуть служебный контракт с Ворнаковой по должности директора школы. Прошу депутатов Рязанской городской думы лишить Ворнакову мандата депутата. Прошу „Единую Россию“ исключить Ворнакову из рядов партии. Прошу Следственный комитет проверить действия Ворнаковой на предмет наличия состава преступления», — сообщается в тексте петиции.

Напомним, ранее рязанка рассказала, что в школе № 62 ученикам запретили теплую одежду, не подходящую по дресс-коду. По ее словам, директор провела рейд на наличие школьной формы у учеников. Тех, у кого одежда не соответствовала дресс-коду, она останавливала и фотографировала на свой телефон, а также повышала голос на детей.