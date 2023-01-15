Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в экономике страны стабильной. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в экономике страны стабильной. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали», — отметил глава государства.

Российский лидер добавил, что это видно по всем макроэкономическим показателям. Президент подчеркнул, что один из главных показателей — это безработица, сейчас она находится на историческом минимуме.

«Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению», — сказал Путин.

Президент рассказал, что инфляция в России по результатам первого квартала этого года может приблизиться к 5% от сегодняшних 11,9%.