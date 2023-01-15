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Путин: динамика спецоперации положительная
Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине. Об этом глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине. Об этом глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы", — отметил Путин.

Ранее Минобороны сообщало о завершении операции по освобождению Соледара. Отмечалось, что получение полного контроля над населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске.