Путин: динамика спецоперации положительная

Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине. Об этом глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике спецоперации на Украине. Об этом глава государства рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале « Россия 1 ».

"Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы", — отметил Путин.

Ранее Минобороны сообщало о завершении операции по освобождению Соледара. Отмечалось, что получение полного контроля над населенным пунктом позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске.