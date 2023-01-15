После детонации боеприпасов в Белгородской области погибли трое военных
В Белгородской области три человека погибли в результате детонации боеприпасов в здании бывшего дома культуры в Корочанском районе. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
В Белгородской области три человека погибли в результате детонации боеприпасов в здании бывшего дома культуры в Корочанском районе. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По предварительным данным, еще 13 человек пострадали. Пострадавших среди местных жителей нет, сообщил источник.
Напомним, взрыв случился в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные. По информации Baza, один из военнослужащих взорвал гранату РГД-5, после чего случилась детонация и пожар.