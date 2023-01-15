Под Омском женщина и трое детей погибли при пожаре

Женщина и трое детей стали жертвами пожара в частном доме под Омском. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

В Омской области во время пожара в частном доме погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Трагедия произошла в ночь 15 января в деревне Белоусовка. Пожарные обнаружили в сгоревшем доме тела женщины и троих детей в возрасте 2, 7 и 9 лет.

Проводится доследственная проверка.

На место происшествия выехали следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Устанавливается причина пожара.