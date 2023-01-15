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Опубликованы кадры последних секунд полета самолета в Непале
В соцсетях опубликовано видео, на котором зафиксированы предположительно последние секунды полета борта ATR 72, который разбился в Непале.

В соцсетях опубликовано видео, на котором зафиксированы предположительно последние секунды полета борта ATR 72, который разбился в Непале.

По некоторым данным, в самолете находилось пятеро друзей, сообщает РЕН ТВ. Один из них вел прямую трансляцию полета в соцсети.

Пассажиры снимали вид из иллюминатора. Внезапно камера стала трястись, а изображение смазалось. Ролик завершается, предположительно, в момент крушения самолета.

Также стало известно, что среди погибших — семья из Ростова-на-Дону.

Основными версиями трагедии называют ошибку пилота и погодные условия.

Напомним, пассажирский самолет ATR 72, принадлежащий местной авиакомпании, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли.