Опубликованы кадры последних секунд полета самолета в Непале

В соцсетях опубликовано видео, на котором зафиксированы предположительно последние секунды полета борта ATR 72, который разбился в Непале.

В соцсетях опубликовано видео, на котором зафиксированы предположительно последние секунды полета борта ATR 72, который разбился в Непале.

По некоторым данным, в самолете находилось пятеро друзей, сообщает РЕН ТВ. Один из них вел прямую трансляцию полета в соцсети.

Пассажиры снимали вид из иллюминатора. Внезапно камера стала трястись, а изображение смазалось. Ролик завершается, предположительно, в момент крушения самолета.

Также стало известно, что среди погибших — семья из Ростова-на-Дону.

Основными версиями трагедии называют ошибку пилота и погодные условия.

Напомним, пассажирский самолет ATR 72, принадлежащий местной авиакомпании, летел в Покхару из Катманду. По словам представителя авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли.