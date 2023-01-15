На улице Затинной обнаружили еще одно повреждение трубопровода

В Рязани в воскресенье, 15 января, на улице Затинной было выявлено еще одно повреждение трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Рязани в воскресенье, 15 января, на улице Затинной было выявлено еще одно повреждение трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Повреждение обнаружили после завершения сварных работ на Затинной дома № 7,9,11 при заполнении системы отопления. В 9:45 отопление отключили для его устранения. Ориентировочное время устранения повреждения — до 12:30 воскресенья.

Напомним, ранее сообщалось, что авария на теплотрассе еще не ликвидирована. Дома № 7, 9 и 11 на улице Затинной остаются без отопления и горячей воды. На месте работает аварийная бригада.