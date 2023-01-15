Момент ДТП с протаранившей магазин машиной в Недостоеве попал на видео
Момент аварии, в результате которой водитель автомобиля врезался в продуктовую палатку, попал на видео. Кадры опубликовал Rzn Life.
Момент аварии, в результате которой водитель автомобиля врезался в продуктовую палатку, попал на видео. Кадры опубликовал Rzn Life.
Напомним, что водитель имел признаки опьянения. В настоящий момент он направлен на медосвидетельствование. В результате наезда Chevrolet Lacetti в здание на улице Сельских Строителей никто не пострадал.