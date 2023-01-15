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Минобороны: СБУ собирается взорвать зернохранилище в Харьковской области
Служба безопасности Украины планирует подорвать зернохранилище в Харьковской области и затем обвинить Москву в создании дефицита продовольствия. Об этом заявили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает РИА Новости.

Служба безопасности Украины планирует подорвать зернохранилище в Харьковской области и затем обвинить Москву в создании дефицита продовольствия. Об этом заявили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что украинская спецслужба готовит диверсию в населенном пункте Караичное. Россию хотят якобы обвинить в «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», «провоцировании голода» и «срыве зерновой сделки», а западные СМИ осветят это как «очередное злодеяние российских войск», требующее жесткой ответной реакции мирового сообщества.

Уточняется, что для этого в город Волчанск уже приехали сотрудники СБУ и специалисты по минно-взрывному делу.

Так, по словам представителей Минобороны, Киев планирует надавить на западное общественное мнение и добиться новых поставок оружия в преддверии запланированной на 20 января встречи министров обороны стран НАТО в Германии.